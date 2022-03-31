ВСУ ликвидировали 17 500 оккупантов и уничтожили 135 самолетов РФ – Генштаб

Оккупанты понесли потери за минувшие сутки, ВСУ продолжают вытеснять армию РФ из украинских городов

Украинская армия уничтожила технику оккупантов, а также большую часть личного состава / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия несет огромные потери среди личного состава, также благодаря усилиям украинских защитников оккупанты теряют военную технику. Украинские военные проводят оборонную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях.

Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.03

личного состава около 17 500 человек,

танков ‒ 614 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1735 ед,

артиллерийских систем – 311 ед,

РСЗО – 96 ед,

средств ПВО – 54 ед,

самолетов – 135 ед,

вертолетов – 131 ед,

автомобильной техники – 1201 ед,

кораблей/катеров – 7 ед,

цистерн с ГСМ – 75,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83,

специальной техники – 22,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Ситуация в Украине

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