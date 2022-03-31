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СЕГОДНЯ Война Вторжение

ВСУ ликвидировали 17 500 оккупантов и уничтожили 135 самолетов РФ – Генштаб

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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31 марта, 09:59
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Оккупанты понесли потери за минувшие сутки, ВСУ продолжают вытеснять армию РФ из украинских городов
Украинская армия уничтожила технику оккупантов, а также большую часть личного состава
Украинская армия уничтожила технику оккупантов, а также большую часть личного состава / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия несет огромные потери среди личного состава, также благодаря усилиям украинских защитников оккупанты теряют военную технику. Украинские военные проводят оборонную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях.

Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.03

  • личного состава около 17 500 человек,
  • танков ‒ 614 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1735 ед,
  • артиллерийских систем – 311 ед,
  • РСЗО – 96 ед,
  • средств ПВО – 54 ед,
  • самолетов – 135 ед,
  • вертолетов – 131 ед,
  • автомобильной техники – 1201 ед,
  • кораблей/катеров – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 75,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 83,
  • специальной техники – 22,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Ситуация в Украине

ВСУ установили контроль над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка Херсонской области в 50 км от Кривого Рога.

Российские оккупанты в Ирпене под Киевом разбомбили дом 92-летней пенсионерки Анны Евдокимовой, пережившей нацистскую оккупацию.

РФ планирует сформировать на временно занятых территориях Украины оккупационные органы власти.

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Руководитель Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко обнародовал новую информацию о ракетных обстрелах области.

Оккупанты используют аэропорт города Брест в Беларуси для обстрелов Украины. Вопрос вторжения белорусских войск в нашу страну "отошел в сторону".

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Данные на 09:00 31 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
17500
2
Самолеты Самолеты
135
3
Вертолеты Вертолеты
131
4
Танки Танки
614
5
ББМ ББМ
1735
6
Артиллерия Артиллерия
311
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
96
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
75
10
БПЛА БПЛА
83
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1201
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