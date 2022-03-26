У Житомирі спіймали двох навідників, через яких у місто прилетіли ворожі ракети

У них виявили фотографії об'єкту зі всіх сторін

Через двох навідників окупанти вдарили по Житомирі/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Житомир через двох навідників потрапила ворожа ракета, яка досягла військової цілі. Їх затримали.

Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

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За словами міського голови, у затриманих вилучили фото об'єкту, по якому вдарила Російська Федерація.

"Ракета попала по цілі. Слава богу, більш-менш все добре. Відразу після ракетного удару зловили двох людей, у яких були фотографії об'єкту зі всіх сторін. Обережно, дивіться, хто навколо вас. Ситуація така, що дуже багато людей, які давно закинуті у місто, чекають цей "русскій мір", — сказав мер міста.

В Україні створено загін партизанів з військових та мисливців

В Україні створено загін партизанів, до складу якого увійшли військові та мисливці. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, загін партизанів може діяти на захоплених російськими окупантами територіях у тилу ворога. Буданов не розкрив докладну інформацію про цей підрозділ, зазначивши лише, що до його складу входить "дуже велика кількість людей", що підвищує ймовірність повстанського руху, подібного до того, що було в Афганістані або В'єтнамі.

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"Наші воїни, наші військовослужбовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на агресора, російські війська, з гвинтівками в лісах. Я повинен сказати, що незабаром прийде весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором відкриється справжнє пекло", – наголосив начальник ГУР МО.

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