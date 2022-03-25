З'явилися фото наслідків ракетного удару по інституту Каразіна у Харкові

Внаслідок ракетного обстрілу в Харкові було зруйновано будівлю факультету економіки Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.
Фото наслідків у Telegram – канал опублікував радник міністра МВС Антон Геращенко.
У зруйнованому російськими військовими будівлі інституту майже нічого не вціліло. Вибиті вікна, двері, навчальні класи.
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Після обстрілу в зруйнованих класах залишилися підручники, зламані парти, цей корпус вже непридатний для навчання.
Обстріли Харкова
24 березня окупанти обстріляли людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою. Декілька людей отримали поранення.
Російські окупанти зруйнували 972 будівлі у Харкові, із них 778 – це житлові будинки. Проте вже зараз у місті обговорюють, як відновлюватимуть Харків.
Також Росія обстріляла центр Харкова крилатими ракета "Калібр" , випущеними з кораблів Чорноморського флоту РФ
Окупанти обстріляли ринок "Барабашово" внаслідок чого загинув один мирний житель.
Загалом за час війни в Харківській області жертвами обстрілів з боку РФ стали 450 людей.
В даний момент харків'яни не поспішають залишати своє місто Вони пояснюють це тим, що у них залишилися родичі, а також, що у такий спосіб вони підтримують Харків.