Появились фото последствий ракетного удара по институту Каразина в Харькове

В результате ракетного обстрела в Харькове было разрушено здание факультета экономики Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина.
Фото последствий в Telegram – канале опубликовал советник министра МВД Антон Геращенко.
В разрушенном российскими военными здании института практически ничего не уцелело. Выбиты, окна, двери, учебные классы.
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После обстрела в разрушенных классах остались учебники, сломанные парты, этот корпус уже непригоден для обучения.
Обстрелы Харькова
24 марта оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью. Несколько человек получили ранения.
Российские оккупанты разрушили 972 здания в Харькове, из них 778 – это жилые дома. Однако уже сейчас в городе обсуждают, как будут восстанавливать Харьков.
Также Россия обстреляла центр Харькова крылатыми ракета "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ.
Оккупанты обстреляли рынок "Барабашово" в результате чего погиб один мирный житель.
Всего за время войны в Харьковской области жертвами обстрелов со стороны РФ стали 450 человек.
В данный момент харьковчане не спешат покидать свой город, они объясняют это тем, что у них остались родственники, а также, что в таким способом они поддерживают Харьков.