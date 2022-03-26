В Житомире поймали двух наводчиков, из-за которых в город прилетели вражеские ракеты

У них обнаружили фотографии объекта со всех сторон

Из-за двух наводчиков оккупанты ударили по Житомиру/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Житомир из-за двух наводчиков попала вражеская ракета, достигшей военной цели. Их задержали.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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По словам городского головы, у задержанных изъяли фото объекта, по которому ударила Российская Федерация.

"Ракета попала по цели. Слава богу, более-менее все хорошо. Сразу после ракетного удара поймали двух человек, у которых были фотографии объекта со всех сторон. Осторожно, смотрите, кто вокруг вас. Ситуация такова, что очень много людей, давно заброшенных в город, ждут этот "русский мир", — сказал мэр города.

В Украине создан отряд партизан из военных и охотников

В Украине создан отряд партизан, в состав которого вошли военные и охотники. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, отряд партизан может действовать на захваченных российскими оккупантами территориях, в тылу врага. Буданов не раскрыл подробную информацию о данном подразделении, отметив лишь, что в его состав входит "очень большое количество людей", что повышает вероятность затянувшегося повстанческого движения, подобного тому, что было в Афганистане или Вьетнаме.

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"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах. Я должен сказать, что скоро придет весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором откроется настоящий ад", — подчеркнул начальник ГУР МО.

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