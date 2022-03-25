Окупанти обстрілюють ракетами Вінницьку область

Сергій Борзов закликав ховатися в укриття під час повітряної тривоги

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі Вінницька область перебуває під ракетним обстрілом російських окупантів.

Про це розповів голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає кореспондент "Сьогодні".

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Укриття та бомбосховища

"Сьогодні закликаю всіх – якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, то спускайтеся в укриття та бомбосховища. Слава ЗСУ! Слава Україні!" – сказав він.

Обстріл області

16 березня окупанти вже обстрілювали Вінницьку область. Один зі снарядів тоді поцілив у об'єкт у Вінниці.

Нагадаємо, вранці 25 березня в Основ'янському районі Харкова окупанти обстріляли з артилерії та "Градів" міську поліклініку, де видавали гуманітарну допомогу. Внаслідок обстрілу четверо осіб загинули.

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