Оккупанты обстреливают ракетами Винницкую область

Сергей Борзов призвал прятаться в укрытие во время воздушной тревоги

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В настоящее время Винницкая область находится под ракетным обстрелом российских оккупантов.

Об этом рассказал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает корреспондент "Сегодня".

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Укрытия и бомбоубежища

"Сегодня призываю всех – если вы услышали сигнал воздушной тревоги, то спускайтесь в укрытия и бомбоубежища. Слава ВСУ! Слава Украине!" – сказал он.

Обстрел области

16 марта оккупанты уже обстреливали Винницкую область. Один из снарядов тогда попал в объект в Виннице.

Напомним, утром 25 марта в Основянском районе Харькова оккупанты обстреляли из артиллерии и "Градов" городскую поликлинику, где выдавали гуманитарную помощь. В результате обстрела четыре человека погибли.

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