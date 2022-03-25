ВСУ ликвидировали полковника РФ, который руководил морпехами

Российская армия продолжает лишаться высокопоставленных военных чинов

Очередной российский военный командир погиб в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные в Мариуполе ликвидировали еще одного российского полковника – Алексея Шарова. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Шаров руководил 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Черноморского флота.

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Потери высоких чинов армии РФ

Известно, что ВСУ за время войны, развязанной Россией, уничтожили несколько высокопоставленных чинов российской армии. Среди них как минимум семь генералов.

Генерал-майор Магомед Тушаев – командир 141-го моторизованного полка национальной гвардии РФ, который называли "элитным".

Генерал-майор Виталий Герасимов – первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа России.

Генерал-майор Андрей Колесников – командующий 29-й армией Восточного военного округа.

Генерал-майор Андрей Суховецкий – заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа.

Генерал-майор Олег Митяев – командир 150-й мотострелковой дивизии, которая презентуется в России как наследница 150-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1943 году и участвовала в штурме Рейхстага.

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев – командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ.

Генерал-лейтенант Яков Рязанцев, командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ.

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