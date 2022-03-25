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У Запорізькій області окупанти видали новий фейк про ЗСУ

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25 березня, 14:40
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У Пологах військові РФ брешуть українцям, нібито їх "обстрілюватимуть" наші захисники – фейк поширюють, щоб прикрити свої ж злочини
Окупанти розпочали нову провокацію проти ЗСУ
Окупанти розпочали нову провокацію проти ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Пологах Запорізької області російські окупанти намагаються обдурити місцевих жителів. Вони брешуть про те, нібито бійці ЗСУ, а не військові РФ, готуються обстрілювати українців.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони Запорізького краю.

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Російські військові їздять містом і брешуть, що наші захисники завдадуть артилерійських ударів по мирним жителям та цивільній інфраструктурі.

"Окупанти об'їжджають квартали населеного пункту і попереджають про обстріли з боку ЗС України, які нібито готуються та будуть проведені в найближчий час", – заявили у Силах оборони.

Як насправді?

Прес-служба спростувала фейк окупантів та наголосила, що українські військові не проводили та не будуть проводити бойових дій, які можуть зашкодити цивільному населенню. Окупанти поширюють цей міф, щоб прикрити свої ж злочини.

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"Звинувачення російськими окупантами наших захисників проводиться з метою дискредитації Збройних Сил України та прикриття злочинів проти мирних людей, які вони вчинили", – заявили у Силах оборони.

Фейки РФ про Україну

Росія намагається просунути фейк про те, що в нашій країні готують біологічну та хімічну зброю. Президент Володимир Зеленський заявив, що жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження в Україні не розробляли і це знає весь світ. Якщо РФ зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь.

Глава МЗС Дмитро Кулеба попередив, що така маніакальна одержимість путінських пропагандистів може означати те, що РФ "готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором".

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Крім того, російські окупанти замінували шляхи комерційних судів від Босфору до Одеси та запустили чергову дезінформацію. Вони заявили, що нібито це українські міни.

Також РФ запустила фейк про те, що на Рівненській АЕС нібито утримують російські атомники. Про це окупанти трубять у МАГАТЕ, хоча насправді жодних російських фахівців-атомників там не було й немає.

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