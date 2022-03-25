В Запорожской области оккупанты выдали новый фейк о ВСУ

В Пологах военные РФ врут украинцам, якобы их будут "обстреливать" наши защитники – фейк распространяют, чтобы прикрыть свои же преступления

Оккупанты начали новую провокацию против ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Пологах Запорожской области российские оккупанты пытаются обмануть местных жителей. Они врут о том, якобы бойцы ВСУ, а не военные РФ, готовятся обстреливать украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Запорожского края.

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Российские военные ездят по городу и врут, что наши защитники нанесут артиллерийские удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

"Оккупанты объезжают кварталы населенного пункта и предупреждают об обстрелах со стороны ВС Украины, которые якобы готовятся и будут проведены в ближайшее время", – заявили в Силах обороны.

Как на самом деле?

Пресс-служба опровергла фейк оккупантов и подчеркнула, что украинские военные не проводили и не будут проводить боевых действий, которые могут навредить гражданскому населению. Оккупанты распространяют этот миф, чтобы прикрыть свои же преступления.

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"Обвинение российскими оккупантами наших защитников проводится с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины и прикрытия преступлений против мирных людей, которые они совершили", – заявили в Силах обороны.

Фейки РФ об Украине

Россия пытается продвинуть фейк о том, что в нашей стране готовят биологическое и химическое оружие. Президент Владимир Зеленский заявил, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали и об этом знает весь мир. Если РФ сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил, что такая маниакальная одержимость путинских пропагандистов может значить то, что РФ "готовит еще одну ужасную операцию под фальшивым флагом".

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Кроме того, российские оккупанты заминировали пути коммерческих судов от Босфора к Одессе и запустили очередную дезинформацию. Они заявили, что якобы это украинские мины.

Также РФ запустила фейк о том, что на Ровенской АЭС якобы удерживают российских атомщиков. Об этом оккупанты трубят в МАГАТЭ, хотя на самом деле никаких российских специалистов-атомщиков там не было и нет.