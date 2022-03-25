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РФ запустила фейк про те, що на Рівненській АЕС нібито утримують російських атомників

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25 березня, 04:16
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У МЗС України прокоментували дезінформацію
Росія запустила фейк про Рівненську АЕС. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія запустила фейк про Рівненську АЕС. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія поширює дезінформацію у МАГАТЕ про нібито утримання російських атомників на Рівненській АЕС. Насправді ніяких російських спеціалістів-атомників там не було.

Про це повідомили у МЗС України.

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Деталі

"Жодних російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС не було і немає. Четверо озброєних громадян рф супроводжували вантаж елементів ядерного палива, що прибув на атомну станцію до 24 лютого 2022 року. З моменту прибуття вантажу зазначені особи забезпечували його охорону до завершення розвантаження відповідно до умов контракту", – йдеться у заяві МЗС України.

Після передачі вантажу українській стороні 23 березня роззброєні російські громадяни покинули територію Рівненської АЕС.

Зараз росіяни знаходяться в готелі за власною волею. Наразі вони не висловлюють бажання повертатися до росії.

"У разі зміни планів російських громадян, українська сторона готова надати їм сприяння в поверненні на територію рф відповідно до існуючих процедур", – додали в МЗС.

У Маріуполі окупанти нахабно брешуть і змушують людей їхати до Ростова

У Маріуполі окупанти в гучномовці оголошують брехливу інформацію про те, що Запоріжжя не приймає вимушених переселенців і людям нібито треба їхати до Росії. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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"Росіяни оголошують, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати до Росії, а також, що Одесу вже взяли", – йдеться у повідомленні.

Також у Нікольскому загарбники заявляють, що єдина можливість евакуації – автобусами до Ростова, а Україна їх нібито кинула напризволяще.

"Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни. Наразі триває евакуація до Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того – евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло. Україна своїх не кидає . Прохання до всіх – поширюйте правду. Пишить. Телефонуйте своїм близьким. Ми робитимемо все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта", – йдеться у повідомленні.

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