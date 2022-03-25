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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

У Росії визнали загибель 16 тисяч їхніх солдатів в Україні

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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25 березня, 13:58
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Російська сторона не повідомляє, скільки своїх солдатів вона відправила воювати на нашу територію, підрахунок та дані про загиблих окупантів РФ передає Україна
Секретар Союзу комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова
Секретар Союзу комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська в Україні зазнають величезних втрат. Українська сторона передає РФ поіменні списки загиблих, а для розпізнавання тіл є жетони.

Про це на YouTube -каналі "Скажи Гордєєвій" розповіла секретар союзу "Комітету солдатських матерів" РФ Валентина Мельникова, тим самим підтвердивши достовірність українських даних про втрати військ Росії під час вторгнення до нашої країни.

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Загальні бойові втрати окупантів з 24 лютого до 25 березня 2022 року орієнтовно становлять 16 тис. 100 осіб особового складу.

Мельникова під час інтерв'ю повідомила, що вони не мають списків російських солдатів, які воюють в Україні і вона не знає, скільки окупантів на нашій території.

Цифри про втрати, що їх передає українська сторона, вона називає достовірними.

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"По-перше, Україна передає поіменні списки, а по-друге, у кожного солдата є іменні жетони. Українські списки достовірні", – сказала вона.

Також вона розповіла, що Росія не надає даних про те, де тримає тіла загиблих чи тих українці, які потрапили в полон.

Мельникова зазначила, що війська РФ не забирають поранених чи загиблих своїх. Тому "дешевше" написати пропав безвісти.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.03

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  • особового складу – близько 16100 осіб,
  • танків ‒ 561 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 1625 од.,
  • артилерійських систем – 291 од.,
  • РСЗВ 90 од.
  • засоби ППО – 49 од.,
  • літаків – 115 од.,
  • вертольотів – 125 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 1089 од.,
  • кораблі/катери 5 од.
  • цистерн з ПММ 72,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53,
  • Спеціальна техніка – 18.

Війна в Україні 25 березня

СБУ отримала чергові докази, що РФ відправила на війну в Україну строковиків, які не мають військової підготовки, не хочуть воювати. Також стало відомо, що через великі втрати особового складу та техніки, а також відсутність просування в усіх напрямках, Росія змінюватиме тактику війни в Україні.

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Дані на 10:00 25 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16100
2
Літаки Літаки
115
3
Гелікоптери Гелікоптери
125
4
Танки Танки
561
5
ББМ ББМ
1625
6
Артилерія Артилерія
291
7
Засоби ППО Засоби ППО
49
8
РСЗВ РСЗВ
90
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
53
11
Катери Катери
5
12
Транспорт Транспорт
1089
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