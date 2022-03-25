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СЕГОДНЯ Война Вторжение

В России признали гибель 16 тысяч их солдат в Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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25 марта, 13:58
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Российская сторона не сообщает, сколько своих солдат она отправила воевать на нашу территорию, подсчет и данные о погибших оккупантах РФ передает Украина
Секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова
Секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска в Украине несут огромные потери. Украинская сторона передает РФ поименные списки погибших, а для опознавания тел есть жетоны.

Об этом на YouTube-канале "Скажи Гордеевой" рассказала секретарь союза "Комитета солдатских матерей" РФ Валентина Мельникова, тем самым подтвердив достоверность украинских данных о потерях войск России во время вторжения в нашу страну.

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Общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 25 марта 2022 года ориентировочно составили 16 тыс. 100 человек личного состава.

Мельникова в ходе интервью сообщила, что у них нет списков российских солдат, которые воюют в Украине и она не знает, сколько оккупантов на нашей территории.

Цифры о потерях, которые передает украинская сторона, она называет достоверными.

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"Во-первых, Украина передает поименные списки, а во-вторых у каждого солдата есть именные жетоны. "Украинские списки достоверны", – сказала она.

Также она рассказала, что Россия не предоставляет данные о том, где держит тела погибших или попавших в плен украинцев.

Мельникова отметила, что войска РФ не забирают раненых или погибших своих. Поэтому "дешевле" написать пропал без вести.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03

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  • личного состава ‒ около 16100 человек,
  • танков ‒ 561 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1625 ед,
  • артиллерийских систем – 291 ед,
  • РСЗО ‒ 90 ед,
  • средства ПВО ‒ 49 ед,
  • самолетов – 115 ед,
  • вертолетов – 125 ед,
  • автомобильной техники ‒ 1089 ед,
  • корабли/катера ‒ 5 ед,
  • цистерн с ГСМ ‒ 72,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 53,
  • Специальная техника – ​​18.

Война в Украине 25 марта

СБУ получила очередные доказательства, что РФ отправила на войну в Украину срочников, которые не имеют военной подготовки, не хотят воевать. Также стало известно, что из-за больших потерь личного состава и техники, а также отсутствия продвижения по всем направлениям, Россия будет менять тактику войны в Украине.

Вооруженные силы Украины уничтожили очередную колонну российских оккупантов в Черниговской области.

В Изюме депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов вместе с бывшим работником милиции Владиславом Соколовым и экс-мэром Александром Божковым начали сотрудничество с российскими оккупантами.

В Основянском районе Харькова оккупанты обстреляли из артиллерии и "Градов" городскую поликлинику, где выдавали гуманитарную помощь. В результате обстрела четыре человека погибли.

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В драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки погибли около 300 человек.

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Данные на 10:00 25 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16100
2
Самолеты Самолеты
115
3
Вертолеты Вертолеты
125
4
Танки Танки
561
5
ББМ ББМ
1625
6
Артиллерия Артиллерия
291
7
Средства ПВО Средства ПВО
49
8
РСЗО РСЗО
90
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
53
11
Катера Катера
5
12
Транспорт Транспорт
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