У Чернігівській області ЗСУ знищили колону російських окупантів (фото)

Збройні сили України знищили чергову колону російських окупантів у Чернігівській області.
Про це повідомляє в Facebook оперативне командування "Північ".
"Не такі вже й броньовані"
"Сили спротиву Сіверщини невпинно працюють над скорішою перемогою нахабного ворога. Їхні броньовані машини виявилися і не такими вже й броньованими. Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі. Разом до перемоги!" – вказали в командуванні.
Нагадаємо, голова обласної адміністрації В’ячеслав Чаус заявив, що Чернігів повністю залишився без електропостачання та води внаслідок обстрілу російськими окупантами міста. Відновлювальні роботи йдуть за можливості.