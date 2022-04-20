У Маріуполі успішно евакуювали прикордонників та поліцейських на "Азовсталь" – ЗМІ

Морпіхи та "Азов" врятували півтисячі бійців із заблокованого порту

Морський порт Маріуполя. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти спільно з іншими підрозділами Збройних сил України та Нацгвардії успішно провели спільну спецоперацію з евакуації прикордонників та поліцейських на завод "Азовсталь".

Про це повідомляє видання "Преступности.НЕТ", посилаючись на одного з офіцерів 36-го ОБРМП.

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Так, миколаївські морпіхи та військовослужбовці "Азова" вийшли на бронетехніку до території морського порту, де перебували бійці Держприкордонслужби та кілька підрозділів Національної поліції. В останніх закінчувався боєкомплект.

Військовослужбовці з боєм прорвалися до бійців Держприкордонслужби та Нацполіції, успішно забезпечили вогневе прикриття та на транспорті вивезли близько 500 бійців ДПСУ та НПУ на територію підприємства "Азовсталь".

Ситуація у Маріуполі