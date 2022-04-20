У Маріуполі успішно евакуювали прикордонників та поліцейських на "Азовсталь" – ЗМІ

Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти спільно з іншими підрозділами Збройних сил України та Нацгвардії успішно провели спільну спецоперацію з евакуації прикордонників та поліцейських на завод "Азовсталь".
Про це повідомляє видання "Преступности.НЕТ", посилаючись на одного з офіцерів 36-го ОБРМП.
Так, миколаївські морпіхи та військовослужбовці "Азова" вийшли на бронетехніку до території морського порту, де перебували бійці Держприкордонслужби та кілька підрозділів Національної поліції. В останніх закінчувався боєкомплект.
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Військовослужбовці з боєм прорвалися до бійців Держприкордонслужби та Нацполіції, успішно забезпечили вогневе прикриття та на транспорті вивезли близько 500 бійців ДПСУ та НПУ на територію підприємства "Азовсталь".
Ситуація у Маріуполі
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав місцевих жителів евакуюватися з міста. На сьогодні заплановано гуманітарний коридор з Маріуполя, виїхати зможуть жінки, діти та люди похилого віку
- Російські військові скинули потужну авіабомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі, де, ймовірно, ховалися мирні громадяни, у тому числі діти. Незабаром радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в лікарні біля заводу "Азовсталь", що зазнала бомбардування, нікого не було .
- У Маріуполі російські окупанти не лише скидають бомби на "Азовсталь", а й хаотично обстрілюють житловий сектор із мирними громадянами.
- Також повідомлялося, що росіяни вводять в оману мешканців міста, зав'язуючи їм білі пов'язки – нібито як розпізнавальний знак цивільного населення. Окупанти використовують мирних жителів як приманку для виявлення вогневих точок.