В Мариуполе успешно эвакуировали пограничников и полицейских на "Азовсталь" – СМИ

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями Вооруженных сил Украины и Нацгвардии успешно провели совместную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".
Об этом сообщает издание "Преступности.НЕТ", ссылаясь на одного из офицеров 36-й ОБрМП.
Так, николаевские морпехи и военнослужащие "Азова" вышли на бронетехнике к территории морского порта, где находились бойцы Госпогранслужбы и несколько подразделений Национальной полиции. У последних заканчивался боекомплект.
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Военнослужащие с боем прорвались к бойцам Госпогранслужбы и Нацполиции, успешно обеспечили огневое прикрытие и на транспорте вывезли около 500 бойцов ГПСУ и НПУ на территорию предприятия "Азовсталь".
Ситуация в Мариуполе
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал местных жителей эвакуироваться из города. На сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя, выехать смогут женщины, дети и пожилые люди
- Российские военные сбросили мощную авиабомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе, где предположительно прятались мирные граждане, в том числе дети. Вскоре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в подвергшейся бомбардировке больнице возле завода "Азовсталь" никого не было.
- В Мариуполе российские оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотично обстреливают жилой сектор с мирными гражданами.
- Также сообщалось, что россияне вводят в заблуждение жителей города, завязывая им белые повязки – якобы как опознавательный знак гражданского населения. Оккупанты используют мирных жителей как приманку для обнаружения огневых точек.