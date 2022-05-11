У Маріуполі МНС РФ мародерять під час розборів завалів будинків (фото)

Крім самих наслідків бомбардувань, МНСники прибирають і майно маріупольців

У Маріуполі окупанти розбирають завали будинків та грабують людей. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Російські окупанти не тільки замітають сліди своїх злочинів у Маріуполі, але й мародерять. Солдати РФ забирають речі, що залишилися у зруйнованих будинках. Це ще раз підтверджує, що мародерство є невід'ємною рисою росіян.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Реклама

"Маріуполь. Розбір завалів робітників МНС Росії очікувано перетворився на розбір запасів маріупольців. Крім самих наслідків бомбардувань, МНСники прибирають і майно маріупольців, що залишилося в будинках та квартирах. Мародерство – невід'ємна риса росіян", – заявив Андрющенко.

За його словами, жителі Маріуполя й надалі відмовляються працювати над збиранням трупів. Радник мера вважає, що це вплинуло на те, що МНС РФ почало мародерити.

Реклама

МНС РФ грабує маріупольців Фото: Петро Андрющенко

Ситуація у Маріуполі

Раніше ми писали: