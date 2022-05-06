Незважаючи на обстріли окупантів: з "Азовсталі" вдалося евакуювати ще 50 мирних

Військові РФ знову порушували режим припинення вогню, тому евакуація проходила повільно

З "Азовсталі" вдалося евакуювати людей / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук сказала, що 6 травня вдалося евакуювати з "Азовсталі" 50 жінок, дітей та людей похилого віку. 7 травня евакуація продовжиться.

Про це Верещук повідомила у Facebook.

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"Сьогодні ми проводили евакуацію цивільних з Азовсталі. На зворотному шляху мали забрати людей на Порт Сіті. На жаль, не встигли. Бо цілий день колона була вимушена стояти біля Азовсталі. Там відбувалися бої та інші провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно. Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з Азовсталі 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Завтра зранку ми продовжимо евакуаційну операцію", – написала Верещук.

Вона додала: якщо все буде за планом, о 17:00 на Порт Сіті будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. Там люди з Порт Сіті приєднаються до колони з "Азовсталі", яка наступного дня вирушить до Запоріжжя.

"Щиро прошу вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуаційних автобусів. Завтра в нас все має вийти. Збираємось о 17:00 біля Порт Сіті", – написала Верещук.

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РФ спробує захопити "Азовсталь" до 9 травня

Ворог зараз намагається добити захисників "Азовсталі". Росіяни намагатимуться захопити підприємство до 9 травня. Про це повідомив Радник глави Офісу президента Олексі Арестович на брифінгу.

"Я думаю, що вони намагаються це зробити до 9 травня, щоб принести Володимиру Путіну президенту РФ "подарунок на блюдечку", але сподіватимемося, що це не вийде", – каже він.

За його словами, захисники "Азовсталі" ведуть дуже не рівний бій із переважаючими силами супротивника, який використовує і далеку авіацію, і армійську авіацію, і фронтову авіацію, і танки, і наземну артилерію, і вогонь із кораблів.

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Він додав, що влада докладає величезних зусиль, щоб допомогти воїнам "Азовсталі" політико-дипломатичним шляхом: він єдиний можливий.

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