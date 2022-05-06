Маломуж: ЗСУ вже може миттєво деблокувати "Азовсталь"

Маломуж розповів про напрямки, за якими може йти контрнаступ ЗСУ

Маломуж вважає, що сил та зброї достатньо, щоб почати звільняти "Азовсталь" / Колаж "Сьогодні"

Армія України готова розпочати контрнаступ відразу на кількох напрямках, включаючи Крим. Для цього є сили, необхідні засоби та набутий досвід у результаті вторгнення в Україну армії Росії.

Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж ведучій Вікторії Малосвітній в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24" .

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Думка

На думку "силовика", контрнаступ можна проводити тихо, за декількома напрямками, але не менш ефективно.

"Сьогодні голова Генштабу Залужний повідомив про контрнаступ. На мій погляд, це можна робити, не оголошуючи, за трьома-чотирма напрямками – Донецька, Луганська, Запорізька область та Південь" , – розповів Маломуж.

На думку розвідника, Україна вже має на це як сили, так і засоби: "У нас вже є відповідний досвід та зброя та вміння її використовувати. У нас є кілька сотень тисяч підготовлених людей, які мають озброєння та бойову практику".

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Деблокада "Азовсталі"

Така модель дозволить провести миттєву операцію з Маріуполя та на території заводу "Азовсталь".

"Тут ми маємо показати потужні з'єднання військ спеціального призначення. Я сам служив у цих військах і знаю, як це робити. Так, дійсно, все це має бути таємно, але серйозно підготовлено, за допомогою нейтралізуючої техніки, у тому числі ракетні удари та танкові війська, що знаходяться на території Азовсталі", – заявив Маломуж.

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Ситуація у Маріуполі