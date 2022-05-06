Маломуж: ВСУ уже может мгновенно деблокировать "Азовсталь"

Маломуж рассказал о направлениях, по которым может идти контрнаступление ВСУ

Маломуж считает, что сил и оружия достаточно, чтобы начать освобождать "Азовсталь" / Коллаж "Сегодня"

Армия Украины готова начать контрнаступление сразу на нескольких направлениях включая Крым. Для этого есть силы, необходимые средства и приобретенный опыт в результате вторжения в Украину армии России.

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж ведущей Виктории Малосветной в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

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Мнение

По мнению "силовика", контрнаступление можно проводить тихо, по нескольким направлениям, но не менее эффективно.

"Сегодня глава Генштаба Залужный сообщил о контрнаступлении. На мой взгляд, это можно делать, не объявляя, по трем-четырем направлениям – Донецкая, Луганская, Запорожская область и Юг", – рассказал Маломуж.

По мнению разведчика, у Украины уже есть на это как силы, так и средства: "У нас уже есть соответствующий опыт и оружие и умение его использовать. У нас есть несколько сотен тысяч подготовленных людей, имеющих вооружение и боевую практику".

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Деблокада "Азовстали"

Такая модель позволит провести мгновенную операцию по Мариуполю и на территории завода "Азовсталь".

"Здесь мы должны показать мощные соединения войск специального назначения. Я сам служил в этих войсках и знаю, как это проводить. Да, действительно, все это должно быть тайно, но серьезно подготовлено, с помощью нейтрализующей техники, в том числе, ракетные удары и танковые войска, находящиеся на территории "Азовстали"", – заявил Маломуж.

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Ситуация в Мариуполе