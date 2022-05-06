Назад в СРСР. У знищеному Маріуполі окупанти готують "парад перемоги" (фото)

Росіяни роздають маріупольцям георгіївські стрічки, а також відновлюють радянські пам'ятники

У Маріуполі окупанти готуються до 9 травня / Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі окупанти масово роздавали людям георгіївські стрічки. Також росіяни "упорядкували" пам'ятники радянського періоду до святкування 9 травня та встановили на них таблички російською мовою "Жертвам фашизму".

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Вчора у місті масовано роздавали людям георгіївські стрічки. За останні дні "упорядкували" всі пам'ятки радянського періоду: так звані "кулаки" з вічним вогнем – відновили таблички "Жертвам фашизму" російською. Пам'ятник "Комсомольцям та комуністам" у Приморському районі. Тобто сакральні місця для шабашу перемоги готові. На тлі знищеного міста та голодних людей це виглядає цинічним святом на кістках", – йдеться у повідомленні.

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Плани Путіна на 9 травня

Російська Федерація готує у Маріуполі "парад полонених" на 9 травня. Для цього росіяни планують переодягнути у форму не лише військовополонених, а й цивільних людей. Росія порушує Женевську конвенцію

"Це демонстративний глум з боку Росії над Женевською конвенцією. Україна фіксує кожного, хто займається приниженням та катуванням наших полонених. Зараз Книга катів оновлюється, але одного разу імена з неї почнуть викреслюватись. Ці злочини без терміну давності" , – повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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