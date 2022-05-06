Назад в СССР. В уничтоженном Мариуполе оккупанты готовят "парад победы" (фото)

Россияне раздают мариупольцам георгиевские ленты, а также восстанавливают советские памятники

В Мариуполе оккупанты готовятся к 9 мая / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе оккупанты массово раздавали людям георгиевские ленты. Также россияне "привели в порядок" памятники советского периода к празднованию 9 мая и установили на них таблички на русском языке "Жертвам фашизма".

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.

Реклама

"Вчера в городе массированно раздавали людям георгиевские ленты. За последние дни "привели в порядок" все памятники советского периода: так называемые "кулаки" с вечным огнем – восстановили таблички "Жертвам фашизма" на русском. Памятник "Комсомольцам и коммунистам" в Приморском районе. То есть сакральные места для шабаша победебесия готовы. На фоне уничтоженного города и голодных людей это выглядит циничным праздником на костях", – говорится в сообщении.

Реклама

Планы Путина на 9 мая

Российская Федерация готовит в Мариуполе "парад пленных" на 9 мая. Для этого россияне планируют переодеть в форму не только военнопленных, но и гражданских людей. Россия нарушает Женевскую конвенцию.

"Это демонстративная насмешка со стороны России над Женевской конвенцией. Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием наших пленных. Сейчас Книга палачей обновляется, но однажды имена из нее начнут вычеркиваться. Эти преступления без срока давности", – сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Ранее мы писали: