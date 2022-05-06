Ягун розповів, як можна врятувати українських військових з "Азовсталі"

Генерал-майор вважає фантастичною роботу захисників Маріуполя

Віктор Ягун розповів, чи можна врятувати захисників "Азовсталі". / Фото: Колаж: Сьогодні

Генерал-майор Віктор Ягун назвав єдиний сценарій, за якого можливий порятунок українських військовослужбовців з заводу "Азовсталь" в Маріуполі. На його думку, це можливо, якщо ЗСУ підуть у контрнаступ в Херсонській області. Статися це може у найближчому майбутньому.

Про таке Ягун сказав телеведучій Вікторії Малосвітній в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

За словами генерал-майора, існує варіант повернення Україні контролю над Херсонщиною.

"Ми сподіваємось, що хлопці витримають цю навалу, і їм вдасться втримати ворога. Така надія все ж існує, і ми справді перейдемо в контрнаступ на Херсонському напрямку на початку літа. Тільки в цьому випадку ми маємо варіант їхнього порятунку".

Він переконаний, що будь-які розрахунки щодо Маріуполя робити складно, а робота його захисників – фантастична.

"Те, як тримаються наші військові, колись точно потрапить в підручники з історії. Все, що роблять наші хлопці в Маріуполі – це просто героїчно".

Чому Україна не кинула сили на порятунок Маріуполя

Ягун пояснив, який вибір стояв перед ЗСУ та Генштабом на початку повномасштабного вторгнення.

Реклама

"Ми мали покласти армію, щоб втримати Маріуполь, але не втримати Україну. Або покластися на героїзм наших хлопців, що і відбулося. А вони зробили неймовірне – стримали значну кількість наступальних військ з Півдня на Північ. Таким чином, допомогли Україні перегрупуватись і гідно зустріти ворога".

Генерал-майор підкреслив, що не готовий детально розкривати події в Маріуполі станом на зараз, щоб не допомагати окупантам.

"Надія на порятунок наших військових в Маріуполі, на жаль, примарна. Рішення приймаються на планетарному рівні. Навіть не знаю, як назвати цю людину, на якого навіть Папа Римський та керівники ООН не мають впливу, він не надав людям можливості вийти звідти", – сказав він.

Ягун озвучив варіанти порятунку людей, які пропонувались: мав підійти корабель під прапором Ватикану, також допомогу пропонувала Туреччина. Як відомо, жоден з них не спрацював.

"Я не вірю в домовленості із росіянами. Ми вже бачили в 2014 році Іловайськ. Для росіян знищення чи проведення під камерами полонених азовців, це свого роду Донецький аеропорт. Вони хочуть цю символічну перемогу, і ні на що інше не підуть", – переконаний генерал-майор.

Реклама

Раніше ми писали: