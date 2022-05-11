В Мариуполе МЧС РФ мародерят во время разборов завалов домов (фото)

Кроме самих последствий бомбардировок, МЧСники России убирают и имущество мариупольцев

В Мариуполе оккупанты разбирают завалы домов и грабят людей. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты не только заметают следы своих преступлений в Мариуполе, но и мародерят. Солдаты РФ забирают вещи, которые остались в разрушенных домах. Это еще раз подтверждает, что мародерство – неотъемлемая черта россиян.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Мариуполь. Разбор завалов рабочих МЧС России ожидаемо превратился в разбор запасов мариупольцев. Кроме самих последствий бомбардировок, МЧСники России убирают и имущество мариупольцев, оставшееся в домах и квартирах. Мародерство – неотъемлемая черта россиян", – заявил Андрющенко.

По его словам, жители Мариуполя и дальше отказываются работать над сбором трупов. Советник мэра считает, что это повлияло на то, что МЧС РФ начало мародерить.

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МЧС РФ грабит мариупольцев. Фото: Петр Андрющенко

Ситуация в Мариуполе

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