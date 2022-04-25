У Маріуполі окупанти створюють фейки про братські могили – радник мера

Пропагандисти розповіли, що всі могили індивідуальні та підняли дрони, щоб показати панораму, але на супутникових знімках була інша картинка

Андрющенко попередив, что РФ створює нові фейки про поховання / Фото: Колаж: Сьогодні

Робота техніки

Радник мера Маріуполя зауважив: на знімках можна побачити, що вже закопані замасковані могили, на фоні та серед яких йдеться зйомка створено технікою, а не вручну.

Між могилами в одному ряду відсутні відступи, необхідні для засипання та облаштування кладовища, висота ґрунту та характер насипу вказує на те, що засипання робилось шляхом застосування техніки.

Реклама

Андрющенко попросив звернути увагу на реальну висоту та облаштування рядів в порівнянні з людьми. Це теж вказує на роботу техніки.

"При цьому, в ролику беруть участь дві маргінальні особи, які розповідають про поховання в трунах і індивідуальних могилах. На нашу думку так автори фейку намагаються створити відчуття, що всі могили зроблено вручну. Однак, як ми вже бачили та з урахування розміру траншей – зробити це вручну неможливо. В ролику відсутня будь-яка труна. Це вказує на відсутність гробів для поховань. А з огляду на реальну неможливість виробництва трун в такої кількості, ми стверджуємо що це чергова брехня", – написав радник мера.

Таблички про поховання

Пропагандисти стверджують про "індивідуальний підхід" та невелику кількість похованих. Реклама "Однак ми бачимо хаотично розставлені таблички про поховання, абсолютна більшість яких безіменна та позначає лише приблизний вік. Максимальний номер, що ми бачимо 268. Однак ще раз звертаємо увагу що йдеться виключно про одну ділянку масового поховання", – написав Андрющенко. Також для посилення значення ролика так звана народна міліція випустила також спростування інформації. Де вказує, що відповідні рви для масових поховань було зроблено інженерними військами України 6-11 березня. "Вимушені нагадати, що на підтверджений період облаштування місць масових поховань ця територія вже знаходилась під контролем російського окупаційного корпусу. Окрім того, історія викладена на стільникових знімках спростовує цю маячню. Ну, й ми звісно приємно здивовані, що нас підвищено до статусу 72 центру ІПСО ССО ВСУ, але поки це не так", – додав Андрющенко.