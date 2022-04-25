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У Маріуполі окупанти створюють фейки про братські могили – радник мера

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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25 квітня, 14:44
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Пропагандисти розповіли, що всі могили індивідуальні та підняли дрони, щоб показати панораму, але на супутникових знімках була інша картинка
Андрющенко попередив, что РФ створює нові фейки про поховання
Андрющенко попередив, что РФ створює нові фейки про поховання / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти створили фейки про масові поховання у Мангуші, що знаходиться за 15 км від Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни почали знищувати "сліди слідів" приховання злочинів, а російська пропаганда разом з "офіційними органами днр" випустила серію "спростувань" про масові поховання.

Про це Андрющенко написав у Telegram.

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"На першому скріні ми бачимо, що вся розмова йдеться навколо однієї ділянки братської могили. При тому, "репортер" стверджує, що всі могили індивідуальні. В доказ навіть піднімають дрон і роблять загальну панораму, де дійсно, кілька рядів могил виглядають як індивідуальні. Однак, повертаючись до супутникових знімків, ми не бачили подібного, що викликає вмотивовану підозру про навмисне маскування братської могили під індивідуальні задля приховання слідів злочину", - написав Андрющенко.

Робота техніки

Радник мера Маріуполя зауважив: на знімках можна побачити, що вже закопані замасковані могили, на фоні та серед яких йдеться зйомка створено технікою, а не вручну.

Між могилами в одному ряду відсутні відступи, необхідні для засипання та облаштування кладовища, висота ґрунту та характер насипу вказує на те, що засипання робилось шляхом застосування техніки.

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Андрющенко попросив звернути увагу на реальну висоту та облаштування рядів в порівнянні з людьми. Це теж вказує на роботу техніки.

"При цьому, в ролику беруть участь дві маргінальні особи, які розповідають про поховання в трунах і індивідуальних могилах. На нашу думку так автори фейку намагаються створити відчуття, що всі могили зроблено вручну. Однак, як ми вже бачили та з урахування розміру траншей – зробити це вручну неможливо. В ролику відсутня будь-яка труна. Це вказує на відсутність гробів для поховань. А з огляду на реальну неможливість виробництва трун в такої кількості, ми стверджуємо що це чергова брехня", – написав радник мера.

Таблички про поховання

Пропагандисти стверджують про "індивідуальний підхід" та невелику кількість похованих.

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"Однак ми бачимо хаотично розставлені таблички про поховання, абсолютна більшість яких безіменна та позначає лише приблизний вік. Максимальний номер, що ми бачимо 268. Однак ще раз звертаємо увагу що йдеться виключно про одну ділянку масового поховання", – написав Андрющенко.

Також для посилення значення ролика так звана народна міліція випустила також спростування інформації. Де вказує, що відповідні рви для масових поховань було зроблено інженерними військами України 6-11 березня.

"Вимушені нагадати, що на підтверджений період облаштування місць масових поховань ця територія вже знаходилась під контролем російського окупаційного корпусу. Окрім того, історія викладена на стільникових знімках спростовує цю маячню. Ну, й ми звісно приємно здивовані, що нас підвищено до статусу 72 центру ІПСО ССО ВСУ, але поки це не так", – додав Андрющенко.

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