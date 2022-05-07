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На Луганщині окупанти 24 рази атакували житлові будинки, "Азот" під постійним вогнем (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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7 травня, 09:07
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Зокрема, у Сєвєродонецьку пошкоджень зазнала лікарня в старій частині міста
Окупанти штурмують Луганську область. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти штурмують Луганську область. Фото: колаж "Сьогодні"

За 6 травня російські окупанти 24 рази обстріляли житлові райони Луганської області. Багато пошкоджень у Гірській, Попаснянській громадах та Сєверодонецьку. Також триває обстріл "Азоту".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Зокрема, у Сєвєродонецьку пошкоджень зазнала лікарня в старій частині міста. Продовжуються й артилерійські атаки на "Азот". Після кожної піротехніки перевіряють промислові майданчики на наявність нерозірваних снарядів. За учора, 6 травня, вибухонебезпечних предметів там не виявлено.

За словами Гайдая, в області ще лишається достатньо людей. Є багатоповерхівки, де наразі проживає лише по одній особі, але існують випадки, коли не виїхали десятки сусідів. По них і б'ють російські окупанти.

"Відкривали вогонь 24 рази, зруйнували або пошкодили 36 будинків, 11 будинків вони зруйнували в Золотому, 10 – в Попасній, п’ять багатоповерхівок – в Сєвєродонецьку, який під щільним вогнем опинявся двічі за день, чотири – в Рубіжному. У Лисичанську два будинки не підлягають нікому відновленню – це ознака "руського миру". Один вдалося врятувати. Також там сталося займання на станції технічного обслуговування. Надходить інформація щодо руйнувань житлового фонду в Гірському та Оріховому", – розповів глава ОВА.

Крім того, на території Луганської та Донецької областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль та три одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

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Підрозділи ППО збили сім безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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Окупанти обстрілюють Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

У Попасній і Рубіжному їжі та води для людей залишилося на тиждень

Російські окупанти намагаються створити на Луганщині штучний голод. Вони прицільно б'ють по зерносховищах та продуктових складах. Особливо важка ситуація у Попасній та Рубіжному – їжі та води там залишилося на тиждень. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Окупанти навмисно завдають ударів по продуктових складах, критичній інфраструктурі та гуманітарних пунктах.

"У них, очевидно, є якісь коригувальники, через що росіяни б'ють досить прицільно по зернових складах, зерносховищах, лікарнях, штабах гуманітарної допомоги, де людям роздають їжу та медикаменти... Б'ють і по критичній інфраструктурі. Перебиті вже магістральні труби газові, перебиті електричні підстанції, тобто навіть воду не можна вже качати", – зазначив Гайдай.

Українська влада намагається навіть за таких умов завозити гуманітарну допомогу мешканцям населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій, – до Лисичанська та Сєвєродонецька.

"З кожним днем, на жаль, ситуація на фронті дедалі більше унеможливлює доставку гуманітарних вантажів до Попасної та Рубіжного. Там дуже важка ситуація. Ми не можемо туди нічого підвезти та евакуювати людей, бо там розстрілюється все", – зазначив Гайдай.

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