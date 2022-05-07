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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Луганской области оккупанты 24 раза атаковали жилые дома, "Азот" под постоянным огнем (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 мая, 09:07
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В частности, в Северодонецке повреждения получила больница в старой части города
Оккупанты штурмуют Луганскую область. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты штурмуют Луганскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

За 6 мая российские оккупанты 24 раза обстреляли жилые районы Луганской области. Много повреждений в Горской, Попаснянской громадах и Северодонецке. Также продолжаются обстрелы "Азота".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В частности, в Северодонецке повреждения получила больница в старой части города. Продолжаются и артиллерийские атаки на "Азот". После каждой пиротехники проверяют промышленные площадки на наличие неразорванных снарядов. Вчера, 6 мая, взрывоопасных предметов там не обнаружено.

По словам Гайдая, в области еще остается достаточно людей. Есть многоэтажки, где проживает только по одному человеку, но существуют случаи, когда не выехали десятки людей. По ним и бьют российские оккупанты.

"Открывали огонь 24 раза, разрушили или повредили 36 домов, 11 домов они разрушили в Золотом, 10 – в Попасной, пять многоэтажек – в Северодонецке, который под плотным огнем был дважды в день, четыре – в Рубежном. В Лисичанске два дома не подлежат никому восстановлению – это признак "русского мира". Один удалось спасти. Также там произошло возгорание на станции технического обслуживания. Поступает информация по разрушениям жилого фонда в Горском и Ореховом", – рассказал глава ОВА.

Кроме того, на территории Луганской и Донецкой областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты 8 атак врага, уничтожены 3 танка, 8 артиллерийских систем, 7 единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и 3 единицы специальной инженерной техники противника.

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Оккупанты обстреливают Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

В Попасной и Рубежном еды и воды для людей осталось на неделю

Российские оккупанты пытаются создать на Луганщине искусственный голод. Они прицельно бьют по зернохранилищам и продуктовым складам. Особенно тяжелая ситуация в Попасной и Рубежном – еды и воды там осталось на неделю. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Оккупанты намеренно наносят удары по продуктовым складам, критической инфраструктуре и гуманитарным пунктам.

"У них, очевидно, есть какие-то корректировщики, благодаря чему россияне долбят достаточно прицельно по зерновым складам, по зернохранилищам, по больницам, по штабам гуманитарной помощи, где людям раздают еду и медикаменты... Бьют и по критической инфраструктуре. Перебиты уже магистральные трубы газовые, перебиты электрические подстанции, то есть даже воду нельзя уже качать", – отметил Гайдай.

Украинские власти пытаются даже в таких условиях завозить гуманитарную помощь жителям населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий – в Лисичанск и Северодонецк.

"С каждым днем, к сожалению, ситуация на фронте все больше делает невозможной доставку гуманитарных грузов в Попасную и Рубежное. Там очень тяжелая ситуация. Мы не можем туда ничего подвезти и эвакуировать людей, потому что там расстреливается все", – отметил Гайдай.

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