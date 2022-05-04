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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

На Київщині знайшли ще 20 убитих окупантами мешканців

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4 травня, 13:30
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Багато цивільних примусово вивезені за межі України
Поліція ідентифікує знайдені рятувальниками тіла
Поліція ідентифікує знайдені рятувальниками тіла / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині за останню добу виявили тіла ще 20 людей, яких убили окупанти. Загалом поліцейські вже знайшли та встановили особу 1 235 загиблих в області.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у ефірі телемарафону.

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За словами Нєбитова, загалом поліція виявила та оглянула вже 1235 тіл мирних жителів. Поки що не ідентифікували 282 загиблих. Більшість людей загинули від вогнепальної зброї.

Також, за даними поліції, багато цивільних примусово вивезено за межі України, зараз із ними немає зв'язку.

Масове поховання під Києвом

Президент України Володимир Зеленський обмовився, розповідаючи журналістам про масові поховання на Київщині.

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"Президент інтонаційно не відділив дві тези. Перша – сьогодні біля Бучі дійсно знайшли нову братську могилу, зараз її досліджують. Друга: 900 – це приблизна кількість тіл, знайдена в тій місцевості", – сказав він.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю для польських ЗМІ сказав, що правоохоронці знову виявили масове поховання на території Київської області, яка була під російською окупацією у березні.

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