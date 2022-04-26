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"Тут кричать "вперед", а йти нікому". Окупанти самі спростовують захоплення Рубіжного – радіоперехоплення

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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26 квітня, 17:44
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Російські військові визнають, що не мають успіхів у просуванні в Луганській області
Окупанти зізнаються, що не захопили Рубіжне в Луганській області.
Окупанти зізнаються, що не захопили Рубіжне в Луганській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові самі спростовують фейк, ніби вони взяли українське Рубіжне. Про це свідчить чергове радіоперехоплення, опубліковане СБУ.

"Я же тебе говорю, ни*уя не взяли. Тут кричат "вперед-вперед", бл*дь, а идти некому… Мне тоже рассказывали, мол, по телеку передавали, что Рубежное взяли. Х*й там взял что! На месте стоим", – розповідає російський окупант, який намагається просунутися на Луганщині.

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Він визнає, що навіть "елітні" підрозділи Росії добряче потерпають від українських захисників: "...Тут и спецназ русский приезжал… Тоже пи*ды получили немного прошлой ночью".

Дісталося від наших героїв і чеченським загарбникам. Тож замість бойових дій вони "взяли під себе" вивезення накраденого в Україні майна:

"Чечены пиз*ы получили и больше никуда не ходят… Занимаются "эвакуацией": сюда фуры с колбасой гонят, а назад – фуры с золотом! Типа "гуманитарку" сюда, а отсюда награбленное тянут, пи**ры", – невдоволено розповідає загарбник.

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Ситуація на Донбасі

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 26 квітня на Сєвєродонецькому напрямку противник веде бойові дії у районі населеного пункту Рубіжне.

Крім того, на Попаснянському напрямку ворог намагається захопити Попасну, тривають бої.

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На Авдіївському напрямку окупанти намагаються вести наступальні дії, удачі не мають.

На Курахівському напрямку ворог безуспішно здійснював наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар'їнка.

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Євген Шаматалюк - майор, командир десантно-штурмового підрозділу 79-ї окремої аеромобільної бригади. На війні - з березня 2014-го. Зараз - на Харківському напрямку. Відбиваючи атаки ворога, за один день підрозділ Шаматалюка знищив 90 одиниць техніки, взяв у полон десяток російських бойовиків зі зброєю та спорядженням. Герой України.
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Ціною життя врятував авіабригаду... Радіонов В'ячеслав Денисович - старший лейтенант, військовий льотчик. Загинув в результаті особистих мужніх дій, завдяки яким повний склад літаків його бригади піднявся у повітря в місті Василькові на Київщині, що врятувало їх від ракетного удару. Герой України. Посмертно.

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