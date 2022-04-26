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Жданов: У Росії залишилося сил на 7-10 днів, і вона видихнеться

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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26 квітня, 16:29
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Путін не реагує на заклики Генштабу відмовитися від наступу і не рахує втрати серед російських солдатів
Олег Жданов переконаний, що сил для наступу у Росії лишилося на лічені дні
Олег Жданов переконаний, що сил для наступу у Росії лишилося на лічені дні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін не відреагував на звіти Генштабу, які рекомендували відмовитися від другої хвилі наступу в Україні. Тепер РФ зіткнулася з проблемою, що сил вистачить на 7-10 днів наступу.

Про це Олег Жданов повідомив у інтерв’ю з телеведучою Наташою Влащенко на Youtube-каналі Україна 24.

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Жданов розповів про масштаб планів Путіна, вони – наполеонівські. Це підтверджує факт того, що російський президент не хоче навіть слухати заяви про те, що необхідно зберегти хоча б частину боєздатної армії Російської Федерації.

"Була інформація про спробу декількох генералів з Генерального штабу Росії надати Путіну аналітичний звіт, який рекомендує відмовитися від другої хвилі наступу, тому що вони фактично тут втрачають всю боєздатну частину армії і до цього все йде. Він сказав, що все за планом, продовжуємо наступ"

Останні новини про Придністров’я у планах Путіна, каже військовий експерт, теж не є чимось новим. Це частина того самого омріяного для диктатора проєкту "Новоросія".

"План саме в цьому й полягав: південний схід України, відмежування України від морського побережжя. Тому тут нічого нового. Думаю, що задум не тільки Донецька, Луганська області, а задум іде далі – Дніпро, і місто, і річка, і тоді можливий поворот на північ у напрямку Києва. Там, до речі, найкоротша відстань".

Жданов наголосив, що це саме задум, а реальність може неприємно вразити Путіна. Операція на сході України триває уже шостий день. Експерт зазначає, що сил і можливостей у російської армії залишилося максимум на сім-десять днів.

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"Річ у тім, що наступальна операція – це два тижні максимум згідно з усіма канонами, бо більше накопичити матеріальних запасів, боєприпасів, палива, і особливо особистого складу (тому, що треба постійно поповнювати втрати, це наступ), більше воєнна наука не передбачає. Тому ще сім-десять днів, і вони видихнуться. Я показую різницю між хочу й можу", – переконаний Жданов.

Путін не рахує втрат серед військових РФ

Поки Путін продовжує виголошувати самонадіяні заяви про те, що потрібно йти вперед. Він не сприймає зворотний зв’язок з фронту і не змінює своїх рішень. Головне для нього, каже Жданов, виконати поставлені завдання будь-якою ціною, не рахуючи втрат. Проте це ненадовго, ще раз зауважує експерт:

"Точка біфуркації може відбутися десь на рівні Генерального штабу Російської Федерації, коли Генеральний штаб буде змушений покласти на стіл Путіну звіт і сказати: все, ми далі наступати не можемо. І от тут може відбутися, як говорять політики, тут може прилетіти чорний лебідь у плані внутрішньої нестабільності самої системи в Росії", – зазначив військовий експерт.

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