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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Жданов: У России осталось сил на 7-10 дней, и она выдохнется

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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26 апреля, 16:29
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Путин не реагирует на призывы Генштаба отказаться от наступления и не считает потери среди российских солдат
Олег Жданов убежден, что сил для наступления у России осталось на считанные дни.
Олег Жданов убежден, что сил для наступления у России осталось на считанные дни. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин не отреагировал на отчеты Генштаба, рекомендовавшие отказаться от второй волны наступления в Украине. Теперь РФ столкнулась с проблемой, что сил хватит на 7-10 дней наступления.

Об этом Олег Жданов сообщил в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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Жданов рассказал о масштабе планов Путина, они – наполеоновские. Это подтверждает факт того, что российский президент не желает даже слушать заявлений о том, что нужно сохранить хотя бы часть боеспособной армии русской Федерации.

"Была информация о попытке нескольких генералов из Генерального штаба России предоставить Путину аналитический отчет, рекомендующий отказаться от второй волны наступления потому, что они фактически здесь теряют всю боеспособную часть армии и к этому все идет. Он сказал, что все по плану, продолжаем наступление".

Последние новости о Приднестровье в планах Путина, говорит военный эксперт, тоже не является ничем новым. Это часть того же желаемого для диктатора проекта "Новороссия".

"План именно в этом и заключался: юго-восток Украины, отделение Украины от морского побережья. Поэтому здесь ничего нового. Думаю, что замысел не только Донецкая, Луганская области, а замысел идет дальше – Днепр, и город, и река, и тогда возможен поворот на север в направлении Киева. Там, кстати, самое короткое расстояние".

Жданов подчеркнул, что это замысел, а реальность может неприятно поразить Путина. Операция на востоке Украины идет уже шестой день. Эксперт отмечает, что сил и возможностей у русской армии осталось максимум на семь-десять дней.

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"Дело в том, что наступательная операция – это две недели максимум согласно всем канонам, потому что больше накопить материальных запасов, боеприпасов, топлива, и особенно личного состава (потому, что нужно постоянно пополнять потери, это наступление), больше военная наука не предполагает. Поэтому еще семь-десять дней и они выдохнутся. Я показываю разницу между хочу и могу", – убежден Жданов.

Путин не считает потери среди военных РФ

Пока Путин продолжает произносить самонадеянные заявления о том, что нужно идти вперед. Он не воспринимает обратную связь с фронта и не меняет своих решений. Главное для него, говорит Жданов, выполнить поставленные задачи любой ценой, не считая потерь. Однако это ненадолго, еще раз замечает эксперт:

"Точка бифуркации может состояться где-то на уровне Генерального штаба Российской Федерации, когда Генеральный штаб будет вынужден положить на стол Путину отчет и сказать: все, мы дальше наступать не можем. И вот здесь может состояться, как говорят политики, здесь может прилететь черный лебедь в плане внутренней нестабильности самой системы в России", – отметил военный эксперт.

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