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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

"Тут кричат "вперед", а идти некому". Оккупанты сами опровергают захват Рубежного – радиоперехват

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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26 апреля, 17:44
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Российские военные вызывают, что не имеют успехов в продвижении в Луганской области
Оккупанты признаются, что не захватили Рубежное в Луганской области.
Оккупанты признаются, что не захватили Рубежное в Луганской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные сами опровергают фейк, будто они взяли украинское Рубежное. Об этом свидетельствует очередной радиоперехват, опубликованный СБУ.

"Я же тебя говорю, ни*уя не взяли. На месте стоим", – рассказывает российский оккупант, пытающийся продвинуться в Луганской области.

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Он признает, что даже "элитные" подразделения России сильно страдают от украинских защитников: "здесь он и спецназ русский приезжал… Так что пи*ды получили немного, минувшей ночью".

Досталось от наших героев и чеченским захватчикам. Поэтому вместо боевых действий они "взяли под себя" вывоз украденного в Украине имущества:

"Чечены пиз*ы получили и больше никуда не ходят… Занимаются "эвакуацией": сюда фуры с колбасой гонят, а обратно – фуры с золотом!", – рассказал захватчик.

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Ситуация на Донбассе

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 26 апреля, на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное.

Кроме того, на Попаснянском направлении враг пытается захватить Попасную, продолжаются бои.

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На Авдеевском направлении оккупанты пытаются вести наступательные действия, удачи не имеют.

На Кураховском направлении враг безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Маринка.

Раньше мы писали:

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Танки 918
Танки
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ББМ 2308
ББМ
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Артиллерия 416
Артиллерия
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Средства ПВО 69
Средства ПВО
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РСЗО 149
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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения, инструктор по воздушно-десантной подготовке 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день подразделение Шаматалюка уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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Ценой жизни спас спас авиабригаду... Радионов Вячеслав Денисович – старший лейтенант, военный летчик. Погиб в результате личных мужественных действий, благодаря которым полный состав самолетов его бригады поднялся в воздух в городе Василькове, что спасло их от ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

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