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Арестович: Наступ РФ на Донбас закінчиться найближчими тижнями

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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24 квітня, 13:42
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За словами радника глави ВП, разом з цим може закінчитися і активна фаза війни, адже російським військам більше нема чим наступати
Арестович розповів про ситуацію на Донбасі / Колаж "Сьогодні"
Арестович розповів про ситуацію на Донбасі / Колаж "Сьогодні"

За два-три тижні російські військові закінчать наступ на Донбасі завдяки цьому, цілком можливо, закінчиться активна фаза війни. Все через те, що армії РФ не буде чим наступати.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, пише meduza.

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"За два-три тижні закінчиться наступ. А разом з ним, цілком можливо, закінчиться і активна фаза війни, тому що російським військам більше нема чим наступати", – каже Арестович.

За словами радника глави Офісу президента, вже зараз армія РФ воює останніми оперативними резервами.

"Те, що вони зараз зібрали, – це передостанні оперативні резерви. Є ще в районі Білгорода – Валуйок десь 15 тисяч війська. Але це нещасні, які вийшли з-під Києва, Сум та Чернігова, – у них психологія розстріляних. Вони дуже не хочуть воювати" , – додав Арестович.

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Скільки може тривати битва за Донбас

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що битва на Донбасі триватиме кілька тижнів, щоб стало ясно, на чиєму боці перевага. Таку думку він висловив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на YouТube-каналі Україна 24.

"До двох тижнів. Судячи з тієї кількості військ, які зібрала РФ, більше їх не вистачить. Резерву немає. Якщо ми змогли вистояти першу хвилю, то тут набагато слабше буде, це наполовину менше угруповання. Їхня наступальна операція буде 7-10 днів. До кінця квітня розумітимемо, що і як", – сказав Жданов.

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