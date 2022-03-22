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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

США допоможуть Україні зібрати докази військових злочинів окупантів

Павло Заяць Павло Заяць
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22 березня, 07:36
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У Пентагоні стурбовані ситуацією в Україні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Дії російської армії в Україні мають характер військових злочинів.

Про це заявив на брифінгу офіційний представник Міністерства оборони США Джон Кірбі, передає The Guardian.

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"Ми, безумовно, бачимо явні докази того, що російські війська скоюють військові злочини, і ми допомагаємо зібрати докази цьому", – наголосив представник Пентагону.

За словами Кірбі, США збираються зробити свій внесок у розслідування цих дій.

Пентагон дасть Україні зброю на $800 млн

США готують відправку в Україну нової партії зброї на суму 800 мільйонів доларів.

"Ми все ще доопрацьовуємо відправку, але вона надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні перші поставки почнуть надходити незабаром", – заявив представник Пентагону.

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