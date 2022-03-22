США допоможуть Україні зібрати докази військових злочинів окупантів

Дії російської армії в Україні мають характер військових злочинів.
Про це заявив на брифінгу офіційний представник Міністерства оборони США Джон Кірбі, передає The Guardian.
"Ми, безумовно, бачимо явні докази того, що російські війська скоюють військові злочини, і ми допомагаємо зібрати докази цьому", – наголосив представник Пентагону.
За словами Кірбі, США збираються зробити свій внесок у розслідування цих дій.
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"Ми все ще доопрацьовуємо відправку, але вона надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні перші поставки почнуть надходити незабаром", – заявив представник Пентагону.