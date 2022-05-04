В Киевской области нашли еще 20 убитых оккупантами жителей

Многие гражданские принудительно вывезены за пределы Украины

Полиция идентифицирует найденные спасателями тела / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области за последние сутки обнаружили тела еще 20 человек, которых убили оккупанты. Всего полицейские уже нашли и установили личность 1 235 погибших в области.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире телемарафона.

Реклама

По словам Небитова, в целом полиция обнаружила и осмотрела уже 1235 тел мирных жителей. Пока не идентифицировали 282 погибших. Большинство людей погибли от огнестрельного оружия.

Также, по данным полиции, многие гражданские принудительно вывезены за пределы Украины, сейчас с ними нет связи.

Массовое захоронение под Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский обмолвился, рассказывая журналистам о массовых захоронениях на Киевщине.

Реклама

"Президент интонационно не отделил два тезиса. Первый – сегодня возле Бучи действительно нашли новую братскую могилу, сейчас ее исследуют. Второй: 900 – это приблизительное количество тел, найденное в той местности", – сказал он.

Ранее Владимир Зеленский в интервью для польских СМИ сказал, что правоохранители снова обнаружили массовое захоронение на территории Киевской области, которая находилась под российской оккупацией в марте.

Раньше мы писали: