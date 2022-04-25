"Тепер нічого не відберуть". Окупанти хваляться "грамотним" мародерством в Україні – радіоперехоплення

Росіяни навчилися ховати і "правильно" відправляти додому награбоване в Україні

Російські мародери навчилися "правильно" відпрявляти додому награбоване в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти почали вихвалятися, що навчилися "грамотно мародерствувати" в Україні. Вони радіють, що знайшли спосіб, щоб у них нічого не відбирали, а все награбоване на нашій землі можна було безперешкодно переправити додому.

Про це свідчать нові телефонні розмови російських окупантів, опубліковані СБУ.

Реклама

В радіоперехопленні можна почути, як окупант хвалиться своїй матері, що викрав в українському селі комп'ютер вартістю 150 тисяч рублів та золото.

"Ми коли в селі стояли, ми з пацанами, нах*й, хату відкрили. І знаєш, що я виніс звідти? Комп'ютер, нах*й… Комп'ютер вартістю приблизно тисяч 150. Я його додому привезу", – радіє загарбник.

На зауваження своєї матері, що в нього можуть відібрати награбоване, спокійно відповідає: "Та не відберуть. Ми, це, знаємо, куди заникати. Ми все грамотно робимо".

У відповідь на це жінка похвалила сина.

Реклама

В СБУ нарікають, що російські матері не навчили своїх дітей, що красти – це гріх і злочин.

"Що ж, наші доблесні ЗСУ продовжують давати ворогу уроки ввічливості. Наразі їх уже засвоїли близько 22 тисяч загарбників", – пояснюють в СБУ.

Реклама

Росія відправила мародерів воювати в Україні

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово мародерствують. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку, грабують навіть церкви.

27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.

1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчі.

Цього ж дня у Корюківці Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували ритися навіть у пакетах з недоїдками.

У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий та магазин сантехніки – зайшли й забрали унітази.

Залишаючи Чернігівську область, росіяни везли з собою пральні машини, килими і навіть шафу-купе. Забирали навіть дитячі іграшки та жіночу білизну.

Читайте також: