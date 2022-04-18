"Уламок у ногу, але зате три мільйони": окупанти мріють про виплати і повернення додому – радіоперехоплення

Російські військові хочуть приїхати з війни в Україні хоч покаліченими, але "мільйонерами"

Окупанти мріють якнайшвидше повернутися з війни в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бажання російських солдатів стають більш приземленними. Вони мріють про отримання виплат за поранення у війні в Україні і повернення додому.

Про це свідчить нове радіоперехоплення СБУ.

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Розмовляючи з дружиною, окупант активно розповідав їй про перспективи отримати поранення і "розбагатіти".

"Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемался. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона…" – говорить російський вояка дружині.

Жінка ж не приховує своєї радості від такої перспективи. І "майбутні мільйонери" уже знають, як витратять гроші. Судячи з розмови, на це потрібно буквально декілька днів.

"Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв", – фантазує окупант.

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