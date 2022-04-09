"Отримаєш 3 млн і похорон оплатиш". Дружини окупантів рахують гроші за чоловіків – радіоперехоплення СБУ

Сам російський військовий визнає, що підстави для виплат є, адже на війні загинуло багато окупантів

Жінки у Росії чекають, що й близькі загинуть на війні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Родичі російських окупантів уже почали рахувати, скільки грошей отримають за смерть своїх поки що живих військових.

Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

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Дружина каже своєму чоловіку, який зараз на війні в Україні, що російські ЗМІ запевняють, ніби в них "все отлично", а Путін всім обіцяє "ветеранку" та виплати за кожен бойовий день.

"Три миллиона и похороны оплатишь. Деньги дают хотя бы", – говорить окупант.

А його дружина хоч і каже, що вони їй нібито не потрібні, однак вже все дізналася: "3 миллиона – это за ранение, а за смерть – 5 или 7".

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Причому сам окупант підтверджує, що підстав для виплат є чимало адже розбили всю роту і вони нібито не розуміють, що роблять в Україні – "нас ху*чат, как котят".

"Зате дружина буде з грошима. Адже, судячи з розмов, "руZZкий мир" цікавить лише це, і заради виплат окупанти готові пожертвувати рідними. Але ми воюємо за свою землю, тому обов'язково переможемо!", – переконані в СБУ.

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