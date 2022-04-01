Військові РФ не вірять у плани Кремля провести парад в Україні на 9 травня — радіоперехоплення розмови

Багато окупантів мріють скоріше повернутися додому

/ Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ опублікувала чергове перехоплення розмови окупанта із родичами в Росії, в якій обговорюються плани Кремля провести в Україні парад "перемоги" 9 травня.

"Ніби наближається все. Хто каже, що ви там парад перемоги проводитимете, на 9 травня. Що приурочать до того, що там маршируватимете", — каже жінка.

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"Та яке марширувати, тут війна йде", — зі смішком відповідає окупант.

Він каже, що у них є поранені як обстановка з пораненими та загиблими в інших підрозділів — він не знає.

"Сидимо без зв'язку, без нічого. Старшина геть героєм з'ї**вся в Росію, вже вдома. Є дох*я тут таких. Чухнули, коли зрозуміли, що конкретно єб*шить. Коли їхали в Білорусь, я думав – не сильно стріляють. А заїжджати почали — я ох**в. Машини скрізь підірвані, палаючі, міста зруйновані. Мирних жителів... наші єб*шать на всі боки", – розповідає окупант.

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Жінка йому повідомляє, що з України приїхали п'ятеро людей, які склали зброю та відмовилися воювати. Співрозмовники погоджуються, що цих людей тепер звільнять з армії.

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