Военные РФ не верят в планы Кремля провести парад в Украине на 9 мая — радиоперехват разговора

Многие оккупанты мечтают поскорее вернуться домой

СБУ публикует перехваты звонков оккупантов домой / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ опубликовала очередной перехват разговора оккупанта с родственниками в России, в котором обсуждаются планы Кремля провести в Украине парад "победы" 9 мая.

"Как будто близится все. Кто говорит, что вы там парад победы будете проводить, на 9-е мая. Что приурочат к тому, что там будете маршировать", — говорит женщина.

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"Да какое маршировать, тут война идет", — со смешком отвечает оккупант.

Он говорит, что у них есть раненые, как обстановка с ранеными и погибшими у других подразделений — он не знает.

"Сидим без связи, без ничего. Старшина вон с геморроем съе**лся в Росию, уже дома. Есть дох*я тут таких. Чухнули, когда поняли, что конкретно еб*шит. Когда ехали в Беларусь, я думал — не сильно стреляют. А заезжать начали — я ох**л. Машины везде взорванные, горящие, города разрушенные. Мирных жителей... наши еб*шат во все стороны", — рассказывает оккупант.

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Женщина ему сообщает, что из Украины приехали пять человек, которые сложили оружие и отказались воевать. Собеседники соглашаются, что этих людей теперь уволят из армии.

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