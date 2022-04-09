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"Получишь 3 миллиона и похороны оплатишь". Жены оккупантов считают деньги за мужей – радиоперехват СБУ

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 апреля, 17:11
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Сам российский военный признает, что основания для выплат есть, ведь на войне погибли многие оккупанты
Женщины в России ждут, что их близкие погибнут на войне.
Женщины в России ждут, что их близкие погибнут на войне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Родственники русских оккупантов уже начали считать, сколько денег получат за смерть своих пока живых военных.

Об этом свидетельствуют новые перехваты телефонных разговоров захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.

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Жена говорит своему мужу, который сейчас на войне в Украине, что российские СМИ уверяют, что у них "все отлично", а Путин всем обещает "ветеранку" и выплаты за каждый боевой день.

"Три миллиона и похороны оплатишь. Деньги дают хотя бы", – говорит оккупант.

А его жена хоть и говорит, что они ей вроде бы не нужны, однако уже все узнала: "3 миллиона – это за ранение, а за смерть – 5 или 7".

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Причем сам оккупант подтверждает, что оснований для выплат есть немало, ведь разбили всю роту и они якобы не понимают, что делают в Украине. "нас ху*чат, как котят ".

"Зато жена будет с деньгами. Ведь, судя по разговорам, "руZZкий мир" интересует только это, и ради выплат оккупанты готовы пожертвовать родными. Но мы воюем за свою землю, поэтому обязательно победим!", – убеждены в СБУ.

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