"Осколок в ногу, но зато три миллиона": оккупанты мечтают о выплатах и возвращении домой – радиоперехват

Желание русских солдат становятся более приземленными. Они мечтают о получении выплат за ранение в войне в Украине и возвращение домой.
Об этом свидетельствует новое радиоперехват СБУ.
Разговаривая с женой, оккупант активно рассказывал ей о перспективах получить ранения и "разбогатеть".
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"Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемался. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона…" – говорит русский военный жене.
Женщина не скрывает своей радости от такой перспективы. И "будущие миллионеры" уже знают, как потратят деньги. Судя по разговору, на это уйдет буквально несколько дней.
"Покупаю себя машину, тебя покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебя и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв", – фантазирует оккупант.
Раньше мы писали:
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