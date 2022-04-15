"Пальцы и кисть отрублю!" Оккупанты пытают украинских военнопленных – радиоперехват СБУ

Российские военные открыто признаются, что издеваются над украинцами

СБУ узнала, что военные РФ пытают пленных украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты хвастаются перед своими друзьями тем, что пытают украинских военнопленных. Об этом свидетельствует перехваченный разговор одного из военных РФ, сообщает пресс-служба СБУ.

В распоряжение СБУ попала шокирующая запись, где российский палач хвастается перед своим другом о зверствах, которые он совершал с украинскими военнопленными.

Реклама

"Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался… С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "ааааа", пашет!" – рассказывает захватчик.

Признается, что даже коллеги удивляются его жестокости: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!"

Кто совершал преступления по отношению к украинцам

СБУ узнала, кем оказался жестокий оккупант. Это 27-летний Салават Сарсенов из Астрахани. Он контрактником пришел войной на украинскую землю и безуспешно пытается продвинуться в Запорожском направлении.

"Интересно, знает ли о таких "подвигах" своего сына его мать Зульфия Сарсенова? Потому что СБУ уже документирует их в рамках уголовных производств. Так что если "дикарю" удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом", – обещают украинские спецслужбы.

Оккупанты выдают мирных украинцев за пленных солдат ВСУ

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что есть доказательство, что отступая из Киевской области, российские войска похищали гражданских украинцев, которых теперь показывают в российских СМИ как "пленных" военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Реклама

Наших граждан переодели в военную форму и заставляют участвовать в пропагандистских видеороликах в YouTube и телеканалах. Одного из мужчин на видео опознали его родные.

О массовом захвате мирных жителей стало известно также от освобожденного из российского плена украинского военнослужащего, который сообщил о нахождении в СИЗО города Курска более 40 наших гражданских пленных.

Раньше мы писали: