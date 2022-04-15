"Пальці і кисть відрубаю!" Окупанти катують українських військовополонених – радіоперехоплення СБУ

Російські військові відкрито зізнаються, що знущаються над українцями

СБУ дізналась, що військові РФ катують полонених українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вихваляються перед своїми друзями тим, що катують українських військовополонених. Про це свідчить перехоплена розмова одного із військових РФ, повідомляє пресслужба СБУ.

У розпорядження СБУ потрапив шокуючий запис, де російський кат вихваляється перед своїм другом про звірства, які він чинив із українськими військовополоненими.

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"Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался… С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "ааааа", орет!" – розповідає загарбник.

Зізнається, що навіть колеги дивуються його жорстокості: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!".

Хто скоював злочини по відношенню до українців

СБУ дізналася, ким виявився жорстокий окупант. Це 27-річний Салават Сарсенов з Астрахані. Він контрактником прийшов війною на українську землю і безуспішно намагається просунутися на Запорізькому напрямку.

"Цікаво, чи знає про такі "подвиги" свого сина його мати, Зульфія Сарсенова? Бо СБУ уже документує їх у рамках кримінальних проваджень. Тож якщо "дикуну" вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом", – обіцяють українські спецслужби.

Окупанти видають мирних українців за полонених солдатів ЗСУ

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що є свідчення, що, відступаючи з Київської області, російські війська викрадали громадянських українців, яких тепер показують у російських ЗМІ як "полонених" військовослужбовців Збройних сил України.

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Наших громадян перевдягли у військову форму та змушують брати участь у пропагандиських відео-роликах в YouTube та на телеканалах. Одного із чоловіків на відео впізнали його рідні.

Про масове захоплення мирних жителів стало відомо також від звільненого з російського полону українського військовослужбовця, який повідомив про перебування у СІЗО міста Курська (РФ) понад 40 наших цивільних полонених.

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