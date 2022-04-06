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Окупанти викрадають мирних українців і видають їх за полонених солдатів ЗСУ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 квітня, 16:41
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Наших громадян перевдягнули у військову форму та змушують брати участь у пропагандистських відеороликах на YouTube та телеканалах РФ
Людмила Денісова розповіла, що окупанти викрадають українців. Фото: колаж "Сьогодні"
Людмила Денісова розповіла, що окупанти викрадають українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти викрадають українських громадянських чоловіків, щоб потім видавати їх за "військовополонених".

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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За її словами, є свідчення, що, відступаючи з Київської області, російські війська викрадали громадянських українців, яких тепер показують у російських ЗМІ як "полонених" військовослужбовців Збройних сил України.

Наших громадян перевдягли у військову форму та змушують брати участь у пропагандиських відео-роликах в YouTube та на телеканалах. Одного із чоловіків на відео впізнали його рідні.

Про масове захоплення мирних жителів стало відомо також від звільненого з російського полону українського військовослужбовця, який повідомив про перебування у СІЗО Курська (РФ) понад 40 наших цивільних полонених.

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Крім того, у російських ЗМІ з’явилась інформація про нібито ліквідацію 93 "українських дезертирів" з Маріуполя, які втікали в цивільному одязі. Фактично це може свідчити про масову страту цивільних громадян України.

"Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії до України та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці злочини та порушення прав людини РФ в Україні", – написала Денісова.

Нівечили і відрізали волосся. Денісова розповіла про зґвалтування українок окупантами

В Україні з кожним днем війни фіксується дедалі більше випадків сексуального насильства з боку російських окупантів. Зґвалтування стало ще однією зброєю армії РФ проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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На Харківщині російський окупант понад тиждень ґвалтував 29-річну жінку, яка доглядала за немобільною матір’ю. Жінка неодноразово переживала сексуальне насильство з його боку. До правоохоронних органів вона додзвонитися не могла, адже окупант розбив її телефон.

Через тиждень він заговорив "про кохання" і запропонував відправити її подалі від війни. У відповідь на відмову нелюд просто застрелив стареньку маму на очах у доньки. Жінці вдалося врятуватися і зараз вона проходить реабілітацію.

Крім того, у селищі Мала Рогань Харківської області російський військовослужбовець побив та неодноразово зґвалтував 31-річну жінку, яка разом з п'ятирічною донькою, матір’ю, сестрою, братом та іншими жителями населеного пункту ховалася у школі.

Тримаючи зброю біля її голови, окупант неодноразово вчиняв сексуальне насильство стосовно жінки, яка, за його словами, нагадала йому дівчину, з якою він ходив до школи.

Російський бойовик розрізав жінці шию та щоку ножем, відрізав волосся, бив її книгою по обличчю. Коли окупанти пішли, жінці разом із сім’єю вдалося пішки дістатися Харкова та отримати необхідну медичну допомогу.

"Ці жахливі історії вкотре підтверджують жорстокі звірства російських окупантів на території нашої Батьківщини. Вчинення сексуального насильства в умовах збройного конфлікту є військовим злочином та порушенням основоположних принципів міжнародного гуманітарного права. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушення РФ прав людини в України", – додала Денісова.

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