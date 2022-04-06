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Оккупанты похищают мирных украинцев и выдают их за пленных солдат ВСУ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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6 апреля, 16:41
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Наших граждан переодели в военную форму и заставляют участвовать в пропагандистских видеороликах на YouTube и телеканалах РФ
Людмила Денисова рассказала, что оккупанты похищают украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"
Людмила Денисова рассказала, что оккупанты похищают украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты похищают украинских гражданских мужчин, чтобы потом выдавать их за "военнопленных".

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, есть свидетельство, что, отступая из Киевской области, российские войска похищали гражданских украинцев, которых теперь показывают в российских СМИ как "пленных" военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Наших граждан переодели в военную форму и заставляют участвовать в пропагандистских видеороликах на YouTube и телеканалах. Одного из мужчин на видео опознали его родные.

О массовом захвате мирных жителей стало известно также от освобожденного из российского плена украинского военнослужащего, который сообщил о нахождении в СИЗО Курска (РФ) более 40 наших гражданских пленных.

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Кроме того, в российских СМИ появилась информация о якобы ликвидации 93 "украинских дезертиров" из Мариуполя, бежавших в гражданской одежде. Фактически это может свидетельствовать о массовой казни гражданских граждан Украины.

"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти преступления и нарушения прав человека РФ в Украине", – написала Денисова.

Изуродовали и отрезали волосы. Денисова рассказала об изнасилованиях украинок оккупантами

В Украине с каждым днем войны фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны российских оккупантов. Изнасилование стало еще одним оружием армии РФ против мирного населения на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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В Харьковской области российский оккупант больше недели насиловал 29-летнюю женщину, которая ухаживала за немобильной матерью. Женщина не раз переживала сексуальное насилие с его стороны. В правоохранительные органы она дозвониться не могла, ведь оккупант разбил ее телефон.

Через неделю он заговорил "о любви" и предложил отправить ее подальше от войны. В ответ на отказ изверг просто застрелил старую маму на глазах у дочери. Женщине удалось спастись и сейчас она проходит реабилитацию.

Кроме того, в поселке Малая Рогань Харьковской области российский военнослужащий избил и неоднократно изнасиловал 31-летнюю женщину, которая вместе с пятилетней дочерью, матерью, сестрой, братом и другими жителями населенного пункта пряталась в школе.

Держа оружие у ее головы, оккупант неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении женщины, которая, по его словам, напомнила ему девушку, с которой он ходил в школу.

Российский боевик разрезал женщине шею и щеку ножом, отрезал волосы, избивал ее книгой по лицу. Когда оккупанты ушли, женщине вместе с семьей удалось пешком добраться до Харькова и получить необходимую медицинскую помощь.

"Эти ужасные истории в очередной раз подтверждают жестокие зверства российских оккупантов на территории нашей Родины. Совершение сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушением основополагающих принципов международного гуманитарного права. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушения РФ прав человека в Украине", – добавила Денисова.

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