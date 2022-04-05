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Нівечили і відрізали волосся. Денісова розповіла про зґвалтування українок окупантами

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 квітня, 15:29
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Страшні історії про сексуальне насильство зафіксували у Харківській області
Людмила Денісова розповіла про насильство з боку окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
Людмила Денісова розповіла про насильство з боку окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з кожним днем війни фіксується дедалі більше випадків сексуального насильства з боку російських окупантів. Зґвалтування стало ще однією зброєю армії РФ проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Страшні історії про сексуальне насильство

На Харківщині російський окупант понад тиждень ґвалтував 29-річну жінку, яка доглядала за немобільною матір’ю. Жінка неодноразово переживала сексуальне насильство з його боку. До правоохоронних органів вона додзвонитися не могла, адже окупант розбив її телефон.

Через тиждень він заговорив "про кохання" і запропонував відправити її подалі від війни. У відповідь на відмову, нелюд просто застрелив стареньку маму на очах у доньки. Жінці вдалося врятуватися і зараз вона проходить реабілітацію.

Крім того, у селищі Мала Рогань Харківської області російський військовослужбовець побив та неодноразово зґвалтував 31-річну жінку, яка разом з 5-річною донькою, матір’ю, сестрою, братом та іншими жителями населеного пункту ховалася у школі.

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Тримаючи зброю біля її голови, окупант неодноразово вчиняв сексуальне насильство стосовно жінки, яка, за його словами, нагадала йому дівчину з якою він ходив до школи.

Російський бойовик розрізав жінці шию та щоку ножем, відрізав волосся, бив її книгою по обличчю. Коли окупанти пішли, жінці разом із сім’єю вдалося пішки дістатися Харкова та отримати необхідну медичну допомогу.

"Ці жахливі історії вкотре підтверджують жорстокі звірства російських окупантів на території нашої Батьківщини. Вчинення сексуального насильства в умовах збройного конфлікту є військовим злочином та порушенням основоположних принципів міжнародного гуманітарного права. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушення РФ прав людини в України", – додала Денісова.

На Київщині військові РФ вішали жінок після зґвалтувань – Арестович

Вбивства мирних жителів у Бучі та Ірпені під Києвом були дуже жорстокими. Українських жінок російські окупанти масово ґвалтували, після чого вішали та спалювали. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

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"Вбивства були масовими. 410 тіл вивезені тільки з Ірпеня зараз. Це ті, що лежали на вулицях. Це зґвалтовані жінки, вбиті діти, розстріляні на вулицях люди. Багато людей, десятки, а деякі фахівці навіть кажуть – сотні тіл, з пов'язаними руками, убиті в потилицю. Представники місцевої влади, просто люди", – розповів Арестович.

Радник глави Офісу президента також звернув увагу на характер звірств.

"Жінок ґвалтували, після чого повісили. На Житомирській трасі – 5 тіл молодих жінок, яких викинули з машин, склали разом, облили соляркою та намагалися підпалити. Зрозуміло, що молоді, голі жінки на трасі – отже, щось цьому передувало", – каже Арестович.

Він також додав, що багато громадян убили за те, що вони стали випадковими свідками злочинів окупантів.

"Вони вбивали, а коли бачили когось на вулиці, намагалися наздогнати та розстріляти, щоб не було свідків. Намагалися зачистити свідків", – пояснив Арестович.

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