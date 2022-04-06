Армія РФ в Україні вбиває мирне населення – допит російського окупанта (відео)

Російський солдат Пшеничний Данило, який перебуває в українському полоні, розповів про безчинства, які творить армія окупанта.
За його словами, він лейтенант медичної служби, іх передислокували під Суми.
"Насправді жахається з боку російської арії. Вони бомбять мирне населення, знищують міста, Харків уже розбомбили. Творять просто свавілля, гвалтують жінок, вбивають мирне населення, займаються мародерством", – розповів він.
Військовополонений звернувся до своїх батьків та розповів, що з ним в Україні добре обходяться, годують, утримують у теплі.
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За його словами, його керівництво завантажувало на навігатори Сумську та Київську області, більше він нічого не чув про плани армії щодо просування та вторгнення до нашої країни.
Військові РФ в українському полоні
- На Сумщині поліцейські спільно з представниками тероборони затримали 29 військовослужбовців РФ .
- Військовополонений з Росії Володимир Розповідов вибачився перед українцями через те, що російські війська вторглися на нашу територію "як військові злочинці".
- Інший військовополонений розповів, яка насправді ситуація з відправкою армії РФ в Україні
- Крім того, російські військові, які потрапляють у полон, стали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну. А завданням було захопити Харків за три дні .
- А деякі полонені вже почали загрожувати Володимиру Путіну, що після повернення до Росії встануть проти нього .
- 4 березня був опубліковано перший список військовополонених солдатів Росії, обманом залучених на територію мирної України.
- 24 лютого радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що українська армія захопила в полон перших російських військових .