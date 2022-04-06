Армия РФ в Украине убивает мирное население – допрос российского оккупанта (видео)

Российский солдат Пшеничный Даниил, находящийся в украинском плену, рассказал о бесчинствах, которая творит армия оккупанта.
По его словам, он лейтенант медицинской службы, и они были передислоцировны под Суммы.
"На самом деле творится ужас со стороны российской арии. Они бомбят мирное население, уничтожают города, Харьков уже разбомбили. Творят просто беспредел, насилуют женщин, убивают мирное население, занимаются мародерством", – рассказал он.
Военнопленный обратился к своим родителям и рассказал, что с ним в Украине хорошо обходятся, кормят, содержат в тепле.
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По его словам, его руководство скачивало на навигаторы Сумскую и Киевскую области, больше он ничего не слышал о планах армии касательно продвижения и вторжения в нашу страну.
Военные РФ в украинском плену
- В Сумской области полицейские совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ.
- Военнопленный из России Владимир Рассказов извинился перед украинцами за то, что российские войска вторглись на нашу территорию "как военные преступники".
- Другой военнопленный рассказал, какая на самом деле ситуация с отправкой армии РФ в Украине.
- Кроме того, российские военные, попадающие в плен, стали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину. А задачей было захватить Харьков за три дня.
- А некоторые пленные уже начали угрожать Владимиру Путину, что по возвращении в Россию встанут против него.
- 4 марта был опубликован первый список военнопленных солдат России, обманом привлеченных на территорию мирной Украины.
- 24 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что украинская армия захватила в плен первых российских военных.