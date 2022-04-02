У Київській області на дві доби ввели посилену комендантську годину

Посилена комендантська година вводиться у Броварському, Вишгородському та Бучанському районах

Місцевих жителів просять не виходити на вулицю / Фото: Колаж: Сьогодні

Комендантська година посилена у населених пунктах, які перебували під російською окупацією та були звільнені українськими силами оборони. Про це в Telegram повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"На території цих міст та сіл обмеження діятимуть з 21:00 2 квітня до 6:00 5 квітня. У цей час категорично забороняється перебувати на вулицях населених пунктів та в інших громадських місцях, пересуватися на транспорті та пішки. Мешканці можуть виходити на вулицю лише під час сигналу тривоги, щоб перейти у укриття", – нагадав Павлюк.

За його словами, обмеження вводяться, щоб усунути наслідки російської агресії та розмінувати території.

Комендантська година у регіонах