У Київській області на дві доби ввели посилену комендантську годину

Комендантська година посилена у населених пунктах, які перебували під російською окупацією та були звільнені українськими силами оборони. Про це в Telegram повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
"На території цих міст та сіл обмеження діятимуть з 21:00 2 квітня до 6:00 5 квітня. У цей час категорично забороняється перебувати на вулицях населених пунктів та в інших громадських місцях, пересуватися на транспорті та пішки. Мешканці можуть виходити на вулицю лише під час сигналу тривоги, щоб перейти у укриття", – нагадав Павлюк.
За його словами, обмеження вводяться, щоб усунути наслідки російської агресії та розмінувати території.
Комендантська година у регіонах
- В Запоріжжі вводять безперервну комендантську годину на дві доби . Він триватиме до 4 квітня. Комендантська година розпочнеться у суботу, 2 квітня о 20:00 та завершиться у понеділок, 4 квітня о 5:00.
- У Житомирській області комендантська година зробили на годину пізніше – з 21:00 та до 06:00. Крім того, також час комендантської години змінили і у Києві.
- На Рівненщині скасували світломаскування. У комендантську годину в області більше не вимикатимуть світло на вулицях та квартирах .